“Não tenho a certeza, mas talvez venham boas coisas desta crise que enfrentamos”

Veja também:

Filipe Santos é diretor da Católica Lisbon há pouco mais de um ano e, nos últimos dois meses, devido à pandemia de Covid-19, viu o ensino à distância dar o salto que todos tentavam há décadas. No ensino, no teletrabalho e no comércio digital antecipa que nada voltará a ser como era. Mas tem dúvidas sobre se o mundo caminha para uma nova economia mais ao jeito do Papa Francisco.

Qual é o maior desafio que esta pandemia coloca à economia?

O maior desafio que esta pandemia traz à economia, tanto portuguesa como a nível europeu, é o facto de ter forçado uma paragem da maior parte da atividade económica, em particular do consumo, durante talvez dois meses, o que leva a uma enorme perda de valor por parte das empresas e perda de rendimento por parte dos consumidores.

Se nós, simplesmente, conseguirmos carregar no botão e, gradualmente, voltarmos, o impacto na economia é menor, desde que se evite uma coisa que os economistas dizem que é espiral recessiva. O que é que é espiral recessiva? É quando esta perda de rendimento das empresas leva a falência das empresas, essas falências levam a desemprego, o desemprego leva a pessimismo e a menor consumo e, de repente, o que era um choque específico e limitado no tempo torna-se um impacto nas economias.

No fundo, vamos ter de combinar aqui abertura da economia com uma necessidade de grande confiança, é isso?

Vamos enfrentar um grande problema de confiança em particular se não forem tomadas atitudes muito agressivas dos governos, a nível português e da Europa, em apoiar a economia e em particular a apoiar as empresas, porque se se apoiar as empresas, elas mantêm o emprego, se mantiverem o emprego os consumidores não perdem tanto poder de compra e, portanto, há um sentimento de retoma bastante mais rápido.

E quais devem ser essas medidas agressivas de que fala?

Eu acho que, de certa forma, o quadro de medidas que tem sido tomado em Portugal é adequado. Pecou, talvez, por ligeiro atraso de algumas semanas ou talvez por alguma burocracia inicial, mas neste momento a medida principal e que está em curso é medida de “lay-off” temporário e é uma boa medida porque, no fundo, reduz muito o custo das empresas em manter a sua força de trabalho durante estes meses para que não se perca a capacidade produtiva na retoma. Essa é uma boa medida e agora está a ser bem implementada. Há também o subsídio extraordinário para a retoma, que vai ser dado a todas as empresas em dificuldades para retomar atividade a partir do momento em que seja possível retomar, que penso que será maio/junho. Penso que é de 635 € por empregado e isso também é uma boa medida.

Houve aqui uma falta de liquidez inicial porque toda a gente foi surpreendida por esta situação e, portanto, talvez devesse ter havido um apoio mais imediato do Governo, com a devolução de alguns impostos por exemplo. A TSU que as empresas pagaram em janeiro/fevereiro podia ser devolvida e paga mais tarde, o que dava uma injeção de liquidez. Podia ter-se agido mais cedo, mas no global as medidas estão a ir na direção adequada, exceto eventualmente a questão das linhas de crédito que demoram algum tempo a ter efeito. São mais úteis para ajudar a relançar quando a incerteza se reduzir. Ninguém se vai endividar na incerteza de que vai haver retoma e as linhas de crédito colocam muito risco nos bancos, muitos riscos nas famílias que têm, por vezes, de dar garantias pessoais para estes empréstimos.

Agora, o grande desafio da economia portuguesa é que o endividamento já era elevado quando começámos a crise, tanto a nível das empresas e famílias, como a nível do setor público. O apoio que o Estado tem dado tem sido bem desenhado, mas a “bazuca” não é tão grande comparada com outros países com maior capacidade e endividamento menor.

Como temos também familiais e empresas menos capitalizadas e com menos poupanças, esta perda de rendimento pode levar a situações complicadas de empresas e famílias. Daí as moratórias, que têm sido implementadas, que acho que vão no bom sentido, mas que acabam por prolongar a crise, porque a moratória é “não pago agora, pago mais tarde; a pessoa a quem ia pagar agora, também não recebe agora, faz um empréstimo”. Aumenta, eventualmente, o tempo que demora a resolver.

Uma das dúvidas é se as empresas vão sair do “lay-off” para a atividade ou se muitas podem sair do “lay-off” para o desemprego ...

Sim, há esse risco. Mas a medida é inteligente, o “lay-off” temporário tem depois aquele subsídio extraordinário de retoma de atividade que diz às empresas “se retomar a atividade e não despedir as pessoas tem aqui um extra e este extra é a fundo perdido”.

Se a pandemia acalmar como parece e começar gradualmente a haver uma retoma da atividade económica a partir de maio, a maior parte das empresas pode aguentar-se, exceto aquelas dependentes de um setor que é enormemente afetado que é o turismo.

Tudo o que é ligado ao turismo – aviação, hotelaria, restauração – vai ter um impacto enormíssimo porque não tem estes dois meses de paragem quase total; a paragem é da ordem dos 96% nos hotéis e dos 85% nos restaurantes. Vai haver aqui setores que vão demorar seis meses, nove meses a recuperar, até haver uma vacina ou um bom tratamento e aí vai ter de haver alguma correção económica, algum desemprego que vai ser gerado e vai de haver apoios específicos para esses setores.