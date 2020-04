Maior produtor de vinho do Porto pede medidas “urgentes” ao Governo

Manuel Cordeiro declara que as vendas de vinho estão “completamente paralisadas, o que se refletiu de imediato na cessação da comercialização de vinhos, com a inerente acumulação de ‘stocks’, imobilização de capital e falta de liquidez”.

“Os vinhedos típicos de zonas de montanha envolvem no seu cultivo grandes custos de produção, com baixas produções médias por hectare. A agravar este quadro, os últimos anos têm sido particularmente difíceis para a viticultura duriense, havendo um significativo e generalizado endividamento dos pequenos e médios operadores”, descreve o autarca.

O concelho assume-se como o maior produtor de vinho do Porto, cerca de 90 por cento de toda a atividade económica assenta na vitivinicultura e, segundo a autarquia, a pandemia do novo coronavírus veio agravar ainda mais a situação que se tem vivido no Douro, nos últimos anos.

O presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira escreveu ao Governo a reivindicar “medidas urgentes que evitem a iminente e quase certa rutura do setor vitivinícola, da vida das pessoas e empresas” na região do Douro, devido à Covid-19.

Neste contexto, solicita ao Governo “uma atenção redobrada”, tendo em conta que “o subsetor do vinho representa o produto com maior peso nas exportações”.

O presidente da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira, sugere ainda “apoios ao armazenamento do vinho, o envolvimento da União Europeia e o estudo de ajudas comunitárias”.



A “devolução à região do Douro do montante de cerca de 10 milhões de euros correspondente a taxas pagas pela lavoura duriense, cativos há anos no Instituto dos Vinhos do Douro e Porto”, é outra das reivindicações de S. João da Pesqueira.