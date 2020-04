Eurogupo. Centeno pede "mente aberta" em busca de "solução comum" para dívida

Veja também:

O presidente do Eurogupo defendeu esta terça-feira que os Estados-membros devem deixar as “velhas linhas vermelhas” e concentrarem-se em acordar uma “solução comum” para gerir o peso da dívida associado ao indispensável plano de recuperação da economia europeia.

“Devemos afastar-nos do caminho batido das velhas linhas vermelhas e concentrar-nos no que quer que funcione para resolver o problema. Necessitamos de um plano de estímulo considerável da UE e de uma solução comum para gerir o consequente peso da dívida”, advogou Mário Centeno, numa audição, por videoconferência, com a comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu, sobre a resposta económica à pandemia Covid-19.

Dando conta do pacote acordado recentemente pelo Eurogrupo num montante global de mais de 500 mil milhões de euros – entre as redes de segurança para os Estados, empresas e trabalhadores -, e congratulando-se por o mesmo não envolver dinheiro dos contribuintes, o presidente do fórum de ministros das Finanças da zona euro sublinhou que “não restam dúvidas de que mais será necessário” para a Europa fazer face à difícil missão de reconstruir as suas economias.

Referindo-se então ao fundo de recuperação de que a Europa terá de se dotar, o ministro das Finanças português lembrou que o Eurogrupo “reconheceu o papel central que um Quadro Financeiro Plurianual – o orçamento da UE – deve desempenhar neste contexto”, e apontou que sobre dois aspetos há consenso: este instrumento assegurará solidariedade para com os países mais afetados e ajudará a disseminar ao longo do tempo os custos extraordinários da crise.

“Isto não impede que sejam necessárias mais discussões sobre as características exatas de um fundo deste tipo”, prosseguiu, admitindo que, “em particular sobre a questão do financiamento, as opiniões ainda diferem”.