Ensino à distância. Secretário de Estado pede colaboração dos pais

Quase a terminar a mensagem, lembra que “nas crises, a colaboração é essencial” e pede aos pais que adotem “uma atitude construtiva” e que sejam “parte da autonomia e responsabilidade do seu filho”. O Secretário de Estado Adjunto e da Educação agradece aos pais pela colaboração.

João Costa começa por escrever que “os professores estão a trabalhar como nunca, com meios e metodologias completamente novos”, para pedir aos encarregados de educação: “Não interrompa. Não comente. Não chame o seu filho a meio da aula. Construa a autonomia e não faça por eles”.

O Secretário de Estado Adjunto e da Educação pede aos pais que não interrompam as aulas à distância que os filhos estão a ter no terceiro período, devido à pandemia da Covid-19.

Telescola arranca esta segunda-feira

Mais de 850 mil alunos do ensino básico contam a partir desta segunda-feira e durante o terceiro período com aulas de apoio através da televisão, e vão aprender com professores à distância devido à pandemia de Covid-19.

Desde 16 de março que todos os estabelecimentos de ensino estão encerrados, por decisão do Governo para tentar controlar a disseminação do novo coronavírus, que já infetou cerca de 20 mil pessoas em Portugal.

Mais de dois milhões de crianças e jovens, desde creches ao ensino superior, ficaram em casa e a maioria tem aulas à distância através de plataformas online ou trocas de emails com os seus professores.