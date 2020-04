Entrava em salas de aula online para perturbar. PJ detém homem de 20 anos

Veja também:

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou neste domingo ter identificado um homem de 20 anos que entrou plataformas de ensino à distância online, através do uso indevido de credenciais de acesso.

Os atos ocorreram na semana passada e perturbavam o funcionamento das aulas.

“Esta ocorrência, rapidamente comunicada pelo Ministério da Educação, permitiu vir a identificar e localizar o autor de tais factos, indivíduo este que não fazia parte das turmas”, refere a PJ na nota divulgada.

Uma vez identificado, prossegue a Polícia, o indivíduo admitiu “que o seu comportamento foi indevido” e “disponibilizou-se a apagar todos aqueles conteúdos que foram publicitados na Internet”, acrescenta.

“Por livre iniciativa procedeu igualmente à eliminação de todas as suas contas em redes sociais, que estiveram na base desta atividade ilícita e pelas quais poderá vir a ser responsabilizado penal e civilmente”, finaliza.

Alertas para a utilização das plataformas

Desde que as aulas começaram a ser lecionadas através de plataformas online (e também desde que começou o teletrabalho), muitos têm sido os avisos nas redes sociais contra a eventual insegurança dessas plataformas.

Neste domingo, na sequência do comunicado da Polícia Judiciária, o secretário de estado da Educação, João Costa, recorda, na sua página no Facebook, a importância do “cumprimento das normas de segurança disponibilizadas no site Apoio às Escolas, produzidas em articulação estreita com o Comando Nacional de Cibersegurança e a Comissão Nacional de Proteção de Dados”.