Média de idades das vítimas mortais de Covid-19 é de 81,4 anos

"Mesmo entre os idosos, a taxa de letalidade é relativamente baixa", vincou a responsável, acrescentando que, "desde o início de abril, o crescimento do número de óbitos diário é estável".

A região Centro tem a média mais alta de idades de morte por Covid-19, com 83,5. Graça Freitas fez questão de assinalar, contudo, que "não é uma fatalidade ser idoso, ter doenças e morrer" com o novo coronavírus.

Manter a dignidade na morte

A diretora-geral da Saúde garantiu que o Ministério está preparado a eventualidade de "haver em determinadas alturas uma tendência para aumento do número de mortes num determinado período".



"Têm sido tomadas as medidas necessárias, sobretudo para manter a dignidade na morte, a dignidade do luto e o respeito pelo falecido e pela sua família. Vamos fazer tudo para que essa dignidade se mantenha, em conjunto com os outros parceiros, incluindo o setor lutuoso, que tem aqui um papel muito importante. Há muitas coisas que terão de modificar-se se o número de óbitos aumentar. Neste momento, está estável e não requer medidas extraordinárias", ressalvou.

A diretora-geral de Saúde afirmou que “não é uma fatalidade ser idoso, ter doenças” e Covid-19, notando que Portugal contabiliza na taxa de mortalidade da pandemia todos os casos de infetados que faleceram, mesmo tendo outras patologias.

A responsável explicou que, em Portugal, a morte de todos os infetados por Covid-19 integra a taxa de mortalidade por infeção, mesmo que a “causa básica da morte” seja uma outra doença.