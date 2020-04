Fim da linha para Renan no Sporting. "O melhor é sair para jogar"

Com a aposta em Luís Maximiano, a saída de Renan Ribeiro do Sporting seria o melhor desfecho para a carreira do guardião brasileiro.

Quem o diz é Joaquim Melo, antigo guardião dos leões, que considera que Renan, aos 30 anos, tem de continuar a jogar com regularidade, o que não parece viável no clube leonino, onde está tapado por Maximiano.

"Não tenho dúvida de que a saída é a melhor solução para Renan Ribeiro. Apesar de todo o contributo que deu à equipa do Sporting com excelentes exibições, e estou a lembrar-me, particularmente, da final da Taça, a verdade é que Luís Maximiano conquistou o lugar. Para voltar a jogar, tem que esperar um abaixamento de forma ou uma lesão de Luís Maximiano. Com a idade que está, não pode estar sem jogar e sair do Sporting seria o melhor para a carreira dele", referiu em entrevista a Bola Branca.

A SAD leonina já manifestou intenção de renovar o contrato e melhorar substancialmente o vencimento de Luís Maximiano. Na opinião de Melo, trata-se de uma excelente decisão, face à forma fantástica como o jovem guardião tem evoluído.

"Essa evolução tem sido, até, mais rápida do que a de Rui Patrício. Tem qualidades excecionais principalmente dentro da baliza, entre os postes e nas saídas aos pés dos adversários. Tem boa capacidade de raciocinio e melhorou na colocação da bola com os pés", diz.

Melo aponta para a maior fraqueza do jovem guardião, mas conclui que o Sporting "precisa urgentemente de renovar contrato" com Maximiano.

"O grande problema dele eram as saídas aos cruzamentos e até aí está a melhorar ligeiramente. O Sporting precisa urgentemente de renovar o contrato do Luís Maximiano porque ele é o futuro do Sporting e até da seleção portuguesa", termina.

Segundo a imprensa, o acordo de renovação de contrato de Luís Maximiano e o Sporting está praticamente fechado, devendo vigorar até 2025. O vencimento anual bruto do guarda-redes anda perto dos 180 mil euros e poderá ser fixado, agora, nos 800 mil. A cláusula de rescisão passará de 45 para 60 milhões de euros.