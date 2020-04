Governo: ​1º de Maio vai ser celebrado na rua, com distanciamento social

Veja também:

O Governo garante que as celebrações do 1º de Maio serão realizadas de acordo com as normas de distanciamento social determinadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e mediante articulação prévia com as forças de segurança.



Foi esta a resposta repetida pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, perante as perguntas insistentes dos jornalistas relativamente `forma como será celebrado o Dia do Trabalhador.

“Não são manifestações, é a possibilidade de realizar comemorações oficiais”, esclareceu Mariana Vieira da Silva.



No final da reunião do Conselho de Ministros, Eduardo Cabrita afirmou que, na próxima semana, as forças de segurança vão reunir-se com os responsáveis da GCTP e da UGT para se poderem articular.

Espera-se também que a as autoridades de saúde divulguem os requisitos de distanciamento que deverão condicionar estas iniciativas.

O ministro da Administração acrescentou ainda que, nesta matéria, “o Governo está a dar execução ao decreto do Presidente da República”, já aprovado pela Assembleia da República.

A possibilidade de celebrar o 1º de Maio causou estranheza, uma vez que ainda se estará dentro do período do estado de emergência.

A UGT já declarou que não pretende levar a cabo qualquer iniciativa que implique a concentração de pessoas. As suas iniciativas serão todas virtuais.

Já a CGTP está pronta para ir para a rua e para promover a concentração de pessoas em todo o país. Recorde-se, por exemplo, que a manifestação comemorativa do Dia da Mulher, a 8 de março, em Madrid, já foi apontada como um dos grandes focos de contaminação da covid-19 na capital espanhola.