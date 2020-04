Álcool-gel a 40 euros/litro? “É claro que estou chocado”

Veja também:

Por estes dias, encontrar álcool-gel tem sido quase como procurar uma agulha no palheiro. No Entroncamento, há uma empresa que coloca este produto desinfetante no mercado e a procura fez com que tivesse aumentado a produção em 500%, mas, mesmo assim, não consegue dar resposta à procura.

Por cada cinco litros, cobra cerca de 45 euros, já com IVA, mas há farmácias, suas clientes, onde um litro pode chegar aos 40 euros.

Os consumidores indignaram-se e fizeram chegar esta informação ao gerente da Mocarsil, que à Renascença disse “não ter bem a noção de qual a farmácia está a praticar este preço”. Admitiu, contudo, “que fica chocado” com tal prática de inflação de preços.

Carlos Silva pede, por isso, ao Estado que “tome as rédeas desta situação em relação ao comércio local que inflaciona os preços”. Na sua opinião deviam ser “regulados os preços de revenda e do mercado” relativamente ao álcool-gel, que nesta fase é um bem essencial. O aumento em flecha do preço é um fenómeno injustificado, mesmo no Entroncamento, a terra dos fenómenos, diz.

Inflacionar preços é crime

A porta à regulação dos preços já foi aberta pelo Governo, que ainda esta semana publicou o decreto-lei que prevê intervir no mercado no contexto da situação da emergência causada pela pandemia, nomeadamente através da fixação de preços máximos e da limitação de margens de lucro.

Apesar de já estar em vigor, o Governo ainda não fez uso destas medidas de exceção.