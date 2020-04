Oficial. Parlamento vai comemorar o 25 de Abril apesar da pandemia

Veja também:

A Assembleia da República vai manter as comemorações solenes do 25 de Abril, apesar das restrições impostas devido à pandemia de Covid-19.

A conferência de líderes fixou esta quarta-feira a decisão, acordada já com o Presidente da República, diz a porta-voz da conferência de líderes parlamentares, a socialista Maria da Luz Rosinha.

Será uma sessão solene com redução do número de deputados e com convidados nas galerias, explica a deputada.

“Depois de vários contactos entre o presidente da Assembleia da República e o Presidente da República, entendeu-se que haverá um momento de comemoração aqui neste espaço, que terá um terço dos deputados presentes de maneira a garantir as indicações da Direção-Geral da Saúde. Terá também alguns convidados que ocuparão as galerias”, afirma Maria da Luz Rosinha.

Não foi uma decisão consensual, admite a porta-voz da conferência de líderes, mas houve maioria.