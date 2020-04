FMI. Dívida pública de Portugal pode chegar a novo máximo de 135%

Veja também:

A dívida pública de Portugal vai disparar com a actual crise para um novo máximo de 135% do PIB, acima do registado na anterior recessão, indicam as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) conhecidas esta quarta-feira.



Esta percentagem é o resultado do efeito conjugado da queda do PIB, em 8%, com a subida do défice para 7,1%, este ano.

O Fiscal Monitor, o relatório do FMI agora divulgado, coordenado por Vítor Gaspar, o ex-ministro das Finanças português, revela ainda que as necessidades de financiamento das economias desenvolvidas vão disparar.