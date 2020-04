Capitães agradecem esforço da FPF, mas "play-off" a 16 ajudará a pagar salários

Veja também:

Rafael Castanheira é o capitão do Alverca e um dos signatários da proposta entregue na Federação Portuguesa de Futebol, com vista ao alargamento para 16 equipas de um eventual "play-off" de subida de divisão.

Este seria, do ponto de vista dos atletas, uma preciosa ajuda ao futebol não profissional e que iria reforçar o apoio dado pela iniciativa proposta por Cristiano Ronaldo aos seus colegas de seleção.

De capitão para capitão, Rafa mostra-se grato e atira que é de louvar "o exemplo" dado pelo maior símbolo da atualidade no futebol português, fazendo votos para que esta ação, tenha seguimento na decisão federativa e que desse modo permita dar "estabilidade financeira a algumas famílias".

O médio reconhece e defende que a "saúde está primeiro", mas desde que estejam reunidas condições é preciso olhar para a "justiça e para a verdade desportiva". Aponta o capitão do emblema ribatejano que ainda "ninguém ouviu jogadores e capitães" e que será a estes que a medida pode atingir com mais força.

Desde logo, a ausência de receitas, apesar dos apoios já anunciados pela FPF e a quem os atletas "estão agradecidos", que irão atingir aqueles estão nas divisões amadoras, que "vivem do futebol" e com remunerações muito longe da realidade do desporto profissional.

Colocando até em causa certos projetos desportivos, como já anunciado por responsáveis de alguns clubes, onde se inclui o próprio Alverca.

"Minimizar" e evitar que haja "equipas prejudicadas" por uma medida que entendem não ser justa, foi o mote para que os emblemas classificados em terceiro e quarto lugar se juntassem e apresentassem uma proposta. Rafael Castanheira apela aos dirigentes federativos que pesem os pratos da balança e tomem "a melhor decisão".

A paragem deu-se a nove jornadas do final do campeonato de Portugal, com 27 pontos em disputa. Por isso, capitão do Alverca não atira a toalha ao chão e assegura que ainda "são candidatos", acrescentando que teriam pela frente "dois confrontos diretos", fora de casa, onde têm um registo imaculado, sem derrotas.