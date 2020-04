​Papa elogia a coragem das mulheres em tempo de pandemia

“Quero recordar hoje convosco o quanto fazem muitas mulheres, incluindo neste tempo de emergência sanitária, para cuidar dos outros”, disse Francisco no final da oração mariana “Regina Caeli”.



A partir do exemplo das mulheres que foram ao Sepulcro e testemunharam a ressurreição de Jesus, o Papa elogiou, de modo especial, “as médicas, enfermeiras, agentes das forças de ordem e prisionais, empregadas nos estabelecimentos de bens de primeira necessidade e tantas mães, irmãs e avós que se encontram fechadas em casa com toda a família, com crianças, idosos, inválidos”.

Francisco não esqueceu aquelas que, “por vezes, correm o risco de sofrer violência, devido a um convívio cujo peso é demasiado grande.” E pediu orações “para que o Senhor lhes dê força e que as nossas comunidades possam apoiá-las, juntamente com as suas famílias”.

Já esta manhã, na habitual missa que celebra na Casa Santa Marta, o Santo Padre rezou “para que os governantes e os cientistas encontrem o caminho certo diante da crise causada pela Covid-19 e soluções que sejam em favor das pessoas” e não “a favor do deus dinheiro”.

Francisco manifestou, ainda, solidariedade com os países mais afetados pela pandemia.