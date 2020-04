Fotogaleria. Do "padre móvel" à internet, Páscoa em pandemia inovou para chegar aos quatro cantos do mundo

Viver a Páscoa em plena pandemia é um exercício difícil, mas não impossível. Por todo o planeta, a religião foi vivida de forma diferente, com as tradições a reinventarem-se para se poderem adaptar à nova realidade.

As grandes procissões no México, por exemplo, com imagens de sofrimento que costumam correr o mundo, foram feitas sem público para garantir a segurança. Houve padres a celebrar a Páscoa em cinemas ao ar livre, com cerimónias feitas em formato "drive in". Muitos fecharam as portas (físicas) aos fiéis, abrindo as janelas via Internet, transmitindo a Igreja em direto, nas redes sociais e no Youtube.

Por cá, foram muitos abençoaram as suas cidades e arquidioceses ao ar livre e até "sobre rodas" e as transmissões em direto das celebrações também não faltaram.

Veja as imagens e descubra como Portugal e o mundo celebraram esta importante quadra: