Contra proibição de boletim diário, Chaves, Boticas e Valpaços acusam DGS de "censura"

As Câmaras de Chaves, Boticas e Valpaços manifestaram esta sexta-feira o seu desagrado pela proibição do Ministério da Saúde na divulgação do boletim epidemiológico para a covid-19 por parte da Unidade de Saúde Pública (USP) do Alto Tâmega.

Durante o último mês, a USP do Alto Tâmega, que junta seis municípios, tinha divulgado um total de 29 boletins epidemiológicos, assinalando a evolução diária dos casos positivos de covid-19, o número de casos suspeitos e o número de pessoas em vigilância ativa nesta região do distrito de Vila Real.

Numa nota informativa publicada pela Câmara de Chaves, a autaquia informa que, "por imposição da Direção-Geral da Saúde", deixará de publicar o relatório epidemiológico referente à Covid-19.

O município liderado por Nuno Vaz acrescenta que, confrontado, ao final da tarde, com a decisão, "lamenta profundamente o caminho, da censura, escolhido pela Autoridade Nacional de Saúde, que impede a divulgação de informação mais detalhada e fidedigna". Segundo a Câmara de Chaves, o boletim epidemiológico da USP do Alto Tâmega "contribuía diariamente para a informação atualizada da população acerca da evolução do surto de Covid-19 no nosso território".