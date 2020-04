​Covid-19. Forças Armadas mobilizam 60 equipas para desinfeção de lares de idosos

Veja também:

A situação nos lares de idosos é nesta altura a grande preocupação e para onde as Forças Armadas em apoio à proteção civil vão canalizar recursos. Em declarações à Renascença, o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas referiu que foram criadas 60 equipas preparadas para fazer a descontaminação dos lares em todo o país.



As equipas estão apostos e avançam logo que seja preciso, como fizeram já em três situações, refere o almirante Silva Ribeiro.

“Começámos a verificar que está aí um problema e, rapidamente, constituímos 60 equipas de desinfeção que vamos agora colocar à disposição dos diretores dessas infraestruturas”, explica o chefe das Forças Armadas.

Além de realizarem as ações de desinfeção para eliminar o novo coronavírus, os militares vão ensinar os funcionários dos lares “a preparar o produto, que tipo de máquina simples se utiliza, para que haja autonomia dos lares na desinfeção”, adianta o almirante Silva Ribeiro.

O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas falava, esta quinta-feira, à margem da iniciativa da entrega de máscaras de proteção aos sem-abrigo, angariadas pelos capelães da Igreja Católica.

As Forças Armadas têm um vasto contingente no terreno. Mais de 7.000 voluntários responderam ao apelo do EMGFA para ajudar durante a pandemia de covid-19. Estes operacionais estão no Hospital das Forças Armadas e dedicados ao apoio social.