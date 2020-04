Mais de 15 mil mortos em Espanha

Veja também:

Espanha ultrapassou, esta quinta-feira, a barreira das 15.00 mortes devido ao novo coronavírus.

Com registo de 683 novos óbitos em 24 horas - ainda assim, representa uma descida no número diário, depois de dois dias a subir -, o número total passa a ser de 15.238.

O número de diagnósticos de Covid-19, no total, passa a ser de 152.446, o que supõe uma subida de 5.756 face ao dia anterior.

Há, ainda, registo de 52.165 recuperações da doença.



Espanha é o segundo país do mundo com mais casos confirmados do novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos (435.160 à data da última atualização). É, também, o segundo país com mais mortes por Covid-19, depois da Itália (17.669 na quarta-feira).