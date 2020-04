Arcebispo de Luanda. "Corrupção foi o vírus altamente contagioso" que infetou Angola

Por tudo isto também não foi possível da nossa parte criar estes centros, que era intenção da Conferência Episcopal de Angola, preparando lideranças políticas para que os cristãos pudessem fazer as suas opções, e os diferentes partidos políticos pudessem gerir de acordo com aquilo que são os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja.

Nós dizemos que o que falhou na nossa sociedade foram as instituições governamentais, falhou o próprio Parlamento, que não assumiu a sua função de representante do eleitorado, a sua função fiscalizadora perante as políticas governativas, falhou ainda a magistratura e poderíamos dizer que não faltaram incentivos às melhores práticas. Mas a história é mestre, a história é uma escola e com ela devemos aprender que os nossos atos deixam os seus rastos. Os nossos atos são sempre passíveis de análise e de juízo. Agora as pessoas confrontam-se com aquilo que de algum modo criaram e que, inconscientemente, procuraram.

Imperou o medo?

Sim e não. Temos de compreender isso atendendo ao desenvolvimento da sociedade angolana. Nós, depois da proclamação da independência, mergulhámos numa situação de conflito militar, com várias nuances étnicas, teológicas e com dificuldades de gestão da coisa pública. Havia uma consciência política, nacionalista, mas tudo ficou confuso com o início da guerra civil. Quando esta terminou o desejo de todos era a reconstrução da nação, a começar pelo próprio homem, pela própria sociedade. Isto não se deu de forma tranquila.

A guerra terminou como terminou e favoreceu quem tinha o poder na mão, que continuou a sentir-se senhor de todas as coisas, sem obrigação de prestação de contas a quem quer que seja. O povo envolvido por isto olhava as coisas à distância, envolvido pela máquina de propaganda dos que geriam e governavam o país. Ao mesmo tempo, as poucas vozes que foram surgindo na sociedade civil, mas que aos poucos eram cada vez mais numerosas, manifestavam por outro lado que o medo não existia em absoluto. Havia uma camada da população, que em silêncio consentia, permitia e suportava e gemia com a situação, mas também apareciam aquelas vozes, aquelas pessoas que iam falando e se iam destacando, o Estado não está bem.

Uma sociedade com comportamentos mistos...

Por um lado receio e medo, mas por outro também sinais de muita coragem, de muita capacidade de denúncia, encontramos isto em muitos movimentos que foram surgindo na nossa sociedade, já desde os anos 70. Temos por exemplo a Associação Cívica de Angola (ACA), criada logo nos finais dos anos 70, que apelava à cidadania, à responsabilidade dos cidadãos na construção da sociedade, à reivindicação dos seus direitos, sobre a necessidade de terem voz. Não era uma associação partidária, o assento era justamente a cidadania, para ser mais aglutinadora, mais mobilizadora.

Nesta época tínhamos o grande confronto UNITA/MPLA. Estavam ali como uma voz independente e autónoma, olhando justamente para Angola. Portanto, não faltavam esses gestos de coragem, alguns mesmo heroicos. Muitos foram perseguidos, perderam o emprego, não puderam progredir na carreira profissional, ficaram como pessoas de 2ª classe e muitas destas pessoas eram muito competentes, muito capazes. Porém, ao mesmo tempo, por uma questão de acomodação, não querendo perder o emprego, não querendo perder a estabilidade económica e financeira, a sustentabilidade das famílias, preferiam ficar nos seus lugares. Com isto não queriam dizer que aprovavam todas aquelas coisas. Portanto, temos que compreender as pessoas dentro do contexto político que nós vivemos durante muitos anos.

E com o fim da guerra o quadro alterou-se?



Quando vem o fim da guerra e se entra no período de paz, há todo esse benefício da dúvida, este acreditar que as coisas vão evoluir, mas como nação ainda não tivemos praticamente nenhum ano. Estamos no ano zero. Nós nascemos como um país fragmentado, em regiões, em zonas de guerrilha, de semi-guerrilha, zonas de segurança, zonas de relativa estabilidade. Vamos dar o benefício da dúvida e vamos ver se pela via do diálogo, pela via parlamentar, pela via da participação cívica, as coisas se transformam. Chegou-se a um ponto em que os sinais já eram evidentes.

Depois de 2014, praticamente, posso dizer, que havia já esse clima de saturação, de insatisfação, os vários movimentos de contestação, mesmo académicos, círculos de bairro, tiveram que tomar outra forma, que deu justamente esta mudança dentro do próprio partido. O atual Presidente da República tomou as rédeas do país e Angola vai tomando esta nova configuração. Tem inspirado grande confiança em grande parte da população, ceticismo em alguns observadores externos e resistências noutros setores da sociedade, mas acreditamos que o caminho não pode ser outro, senão o caminho da restauração dos princípios, da legalidade, da justiça, do bem da comunidade, no centro do agir e do pensar político.