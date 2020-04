Projeção diz que Portugal já terá passado pico da Covid-19, mas “é preciso prudência”

“Já teremos passado o pico. Ao contrário do que estávamos a calcular com algumas metodologias, o pico terá ocorrido entre 31 de março/4 de abril. Porque a tendência do número de novos casos está efetivamente a diminuir”, afirma à Renascença .

No caso da evolução da Covid-19 em Portugal, indica que “estamos a sair do pico”. O mesmo é dizer que, provavelmente, já passámos por ele. Tendo em conta os números divulgados na segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) , Carlos Antunes assegura que estamos agora numa fase em que veremos os casos a diminuir.

O modelo matemático que Carlos Antunes utiliza – e que chamou a atenção dos matemáticos que fazem, também eles, projeções para a pandemia de Covid-19 em Portugal – permite a introdução de vários critérios, que determinam com rigor os números dele resultantes.

Os cenários são feitos com algum grau de certeza para os próximos cinco ou dez dias. Um período de tempo essencial para o planeamento feito pelas autoridades de saúde, que assim sabem antecipadamente quantos mais casos terão de gerir.

“Consegui arranjar um conjunto de critérios que me determinaram esse pico, com algum rigor. Eu preciso de, inicialmente, definir a aceleração do número de casos diários e o período do pico. Ao definir isso, eu tenho a curva mais ou menos ajustada. E depois é ir reajustando aos novos dados que vão surgindo”, explica Carlos Antunes, com os dados diários que vão sendo divulgados.

E nesta projeção, o pico da curva de novos casos corresponde ao ponto de inflexão da curva de casos acumulados. A partir deste ponto, “o crescimento deixa de ser exponencial”. Uma característica inicial das epidemias e pandemias.

“É necessário ter alguma prudência”

Mas atenção: os modelos matemáticos são sensíveis a vários valores. Um deles é o número básico diário de reprodução da infeção. Uma pequena oscilação nesse e em outros valores faz com que os modelos respondam de forma diferente.

“Dos cerca de 87 mil casos já testados, só cerca de 13,4% foram confirmados. Setenta e tal mil não foram confirmados, mas podem existir muitos desses não confirmados em que a carga viral é tão baixa que o teste não conseguiu identificar”, esclarece Carlos Antunes.

Por isso, a cautela continua a fazer parte da modelização matemática. “É necessário ter alguma prudência sobre estes casos. Os números indicam que já há uma passagem pelo pico e que estamos em fase de decréscimo dos novos casos. Se isso traduz a realidade, não sabemos ainda”, remata, porque são necessárias uma a duas semanas para aferir a realidade.

As projeções do momento do pico do surto do novo coronavírus têm deslizado ao longo do tempo.