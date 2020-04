Ministra da Justiça revela que podem vir a ser libertados 2.700 reclusos

"A diferença que farão estas pessoas não nos permite sequer ter o sistema prisional a respeitar, por exemplo, as regras que neste momento são impostas pelo Comité de Prevenção da Tortura, que prevê que haja alojamentos individuais para cada um dos reclusos. Nem isso. Nem esse objetivo se consegue preencher. Portanto não está, nem nunca esteve na nossa mente aproveitar isto para fazer o que quer que seja", acrescentou.

A ministra da Justiça recusa as críticas de que o Governo queira aproveitar a pandemia para resolver o problema do excesso de população prisional. "Nós não queremos tirar pessoas da cadeia por sobrelotação porque neste momento já não temos sobrelotação", declarou.

Pelas contas de Francisca Van Dunem estão abrangidos 500 reclusos com penas até aos dois anos; cerca de 1.000 a quem faltam dois anos para acabar a pena; outros 1.200 que serão abrangidos por saídas administrativas de perdão de pena; e ainda um número para já incerto de indultos que serão decididos pelo Presidente da República.

A ministra da Justiça revelou que afinal podem vir a ser libertados 2.700 reclusos. A revelação foi feita, esta quarta-feira, na audição parlamentar em que está a explicar as medidas de prevenção da Covid-19 nas prisões portugueses.

A medida "perfeita", mas impossível

A vigilância eletrónica dos reclusos que vão sair da prisão, de forma antecipada, era a medida perfeita. No entanto, não há condições técnicas para o fazer, admitiu a ministra da Justiça, na mesma intervenção.

"Não fizemos isso por uma questão de responsabilidade. Neste concreto momento, não teríamos condições para utilizar o sistema de vigilância eletrónico relativamente ao universo de pessoas que iriam para o exterior. Não temos. Não vou mentir: face ao alargamento da aplicação das pulseiras eletrónicas, sobretudo aos casos de violência doméstica, que cresceram brutalmente no último ano, não temos neste momento condições técnicas para vigiar eletronicamente todas as pessoas. Nem as iríamos conseguir num prazo curto. O prazo que nos deram para conseguir penso que mais 200 pulseiras seria o final de abril", assinalou.



Tendo todos os fatores em consideração, as contas são claras para Francisca Van Dunem: é preciso retirar pessoas da prisão, para melhor aplicar as recomendações da Direção-Geral de Saúde, senão os primeiros casos serão "como um rastilho", desfecho a evitar a todo o custo.

"Um caso de Covid-19 numa prisão, um caso interno, permite, numa semana, uma contaminação por cerca de 200 reclusos. A partir daí, a progressão será geométrica e esse dado é relevante na aplicação das medidas que foram propostas", vincou a ministra.

