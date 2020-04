Campeonato de Portugal deverá ter "play-off" de subida caso campeonatos profissionais sejam concluídos

Veja também:

O Campeonato de Portugal terá um "play-off" para definir quem são as duas equipas promovidas à II Liga, caso seja possível terminar os campeonatos profissionais da I e II Ligas.

A possibilidade é anunciada pelo Sindicato de Jogadores, numa mensagem enviada aos jogadores, na sequência de uma reunião com a Federação Portuguesa de Futebol, esta quarta-feira, após o anúncio do cancelamento de todas as provas não profissionais.

"Se as competições profissionais se concluírem, está prevista uma prova para encontrar os clubes que sobem", pode ler-se na mensagem assinada por Joaquim Evangelista, a que a Renascença teve acesso.

O presidente do Sindicato explica que a "decisão não pode surpreender ninguém" e que o "presidente da Federação procurou adiá-la, até ao limite, na defesa dos atletas e da integridade das competições", no entanto, a situação financeira dos clubes só se iria "agravar quanto mais se adiasse a decisão".