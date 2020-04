"Pneuma", o ventilador português pode chegar “dentro de duas semanas”

Veja também:

O “Pneuma”, um dos dois ventiladores que começaram a ser desenvolvidos em Portugal, em resposta à Covid-19, “já foi testado em ensaios pré-clínicos”, segundo Nuno Cruz, coordenador do projeto.



Este é um projecto desenvolvido por engenheiros e médicos, que se uniram em resposta a um desafio nas redes sociais. Está a ser coordenado pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).

Este é um trabalho "probono" e os resultados serão propriedade intelectual aberta, para permitir a produção local do ventilador em qualquer país do mundo.

Segundo Nuno Cruz, já estão a “organizar a industrialização, produção e montagem”. O coordenador do projeto sublinha que este é, “além de um desafio tecnológico, um desafio de planeamento para disponibilizar atempadamente, e em número suficiente, ventiladores às nossas unidades de saúde”.

O “Pneuma” é um ventilador de pandemia com um balão autoinsuflável, de baixo custo e fácil montagem, para apoiar os hospitais portugueses no âmbito do novo coronavírus. O objectivo é “possibilitar a libertação dos ventiladores convencionais para casos mais graves, oferecendo apoio em hospitais de segunda e terceira linha a doentes que aguardam transferência para hospitais centrais.”

Esta tecnologia pode ser ainda utilizada para “ventilação invasiva transitória, em doentes com insuficiência respiratória que exija controlo de volume e frequência respiratória”. É ainda uma alternativa “em caso extremo de falta absoluta de ventiladores”.

Este dispositivo foi inspirado num trabalho da Universidade de Rice (EUA), assemelha-se a um ventilador de emergência e transporte e pode ser utilizado sem acesso à rede de energia elétrica.

Entre as vantagens deste equipamento, Nuno Cruz destaca “o controlo do volume, frequência respiratória e relação inspiração-expiração, incluindo alarmes de deteção de paragem e filtro HEPA para mitigar risco de infeções, entre outras funcionalidades. É baseado num dispositivo médico homologado e que faz parte da rotina médica (balão autoinsuflável) e é rapidamente replicável, ou seja, é mais fácil, rápido e económico produzir soluções iguais a esta do que ventiladores novos”, diz o coordenador do projeto, investigador do INESC TEC e professor na FEUP.

O “Pneuma” deverá estar disponível em breve. “Estimamos poder colocar o projeto e um plano para entrega dos dispositivos nas mãos das autoridades de saúde dentro de duas semanas”, conclui Nuno Cruz.

A produção é acessível, “grande parte dos componentes pode ser produzido com recurso a impressão 3D, em impressoras comuns”. Os protótipos já produzidos seguem as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da agência regulamentar para o medicamento e produtos de saúde do Reino Unido (MHRA).