Balanço DGS. Coronavírus faz 246 mortes (mais 37) e há 9.886 infetados

O relatório diário da Direção-Geral de Saúde revela que o número de mortes subiu para 246 (mais 37 face a quinta-feira) e o de infetados para 9.886 (mais 852).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quinta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (131), seguida da região Centro (61), da região de Lisboa e Vale do Tejo (51) e do Algarve, em que hoje se mantém o mesmo número de mortos (3) e se registou a primeira morte no Alentejo.



O boletim revela ainda que 5.392 aguardam o resultado de exames laboratoriais e mais de 22.500 estão sob vigilância das autoridades.



Nesta altura há mais de mil pacientes internados, dos quais 245 estão nos cuidados intensivos.

No total já recuperaram da doença 68 pessoas.