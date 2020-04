Mais 932 mortos em Espanha nas últimas 24 horas

Veja também:

Após dias em que o número de mortes atingiu recordes, esta sexta-feira Espanha regista uma descida. O Ministério da Saúde dá conta de que morreram 932 pessoas entre quinta e sexta-feira.

O último balanço de Espanha revela que o país já ultrapassou a Itália em número de infetados, tendo agora 117.710 pacientes com Covid-19.

No total, e desde que teve início a crise sanitária, morreram 10.935 pessoas e mais de 30 mil já se curaram da doença.

A Espanha, uma nação com cerca de 47 milhões de habitantes, impôs um confinamento nacional em 14 de março para combater o coronavírus, com as pessoas autorizadas a sair apenas para trabalhar, comprar comida, procurar atendimento médico e passear por um breve período com o cão.