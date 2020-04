"Com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena". Fátima e o sofrimento do Papa em tempos de pandemia

Quando João Paulo II morreu, exatamente há 15 anos, no dia 2 de abril de 2005, considerou-se que a visão “do grande sofrimento do Papa” revelada nas aparições de Fátima, estava cumprida. E que, face ao atentado de 13 de maio de 1981 e aos acontecimentos extraordinários que se lhe sucederam, o conteúdo do terceiro segredo se tinha esgotado no longo pontificado do Papa polaco.

“Os ataques ao Papa e à Igreja”

Quando Bento XVI visitou Portugal, em maio de 2010, o horizonte do segredo de Fátima assumiu novos contornos. A bordo do avião papal, Ratzinger revelou aos jornalistas que “além desta grande visão do sofrimento do Papa, que podemos atribuir a João Paulo II, em primeira instância, indicam-se realidades do futuro da Igreja que se desenvolvem e se mostram paulatinamente”. Ou seja, “além do momento indicado na visão (do segredo), fala-se, vê-se, a necessidade de uma paixão da Igreja, que naturalmente se reflete na pessoa do Papa; mas o Papa está para a Igreja e, assim, são sofrimentos da Igreja que se anunciam. O Senhor disse-nos que a Igreja seria sempre sofredora, de diversos modos, até o fim do mundo.”