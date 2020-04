Rui Rio. "Lucros avultados na banca serão uma vergonha e ingratidão"

Veja também:

O líder do PSD, Rui Rio, defende que a banca “não pode querer ganhar dinheiro” com a pandemia do novo coronavírus. Para Rui Rio, aquele que será o motor do re-arranque pós-crise deve ter “lucro zero” em 2020 e 2021.

"A banca deve muito, mesmo muito a todos os portugueses e impõe-se agora que ajude q,uer as famílias quer as empresas. A banca não pode querer ganhar dinheiro com a crise. Se a banca apresentar em 2020 e em 2021 lucros avultados, esses lucros avultados serão uma vergonha e uma ingratidão para com os portugueses", salientou no debate parlamentar de renovação do estado de emergência.

Uma intervenção que mereceu aplausos da bancada social-democrata.

Rui Rio sublinhou que sem o estado de emergência a pandemia de Covid-19 teria sido “um desastre”, em Portugal. “Por isso, é indiscutível que o temos de prolongar e o PSD irá votar, naturalmente, favoravelmente”, rematou.

O líder do PSD deixou ainda dois apelos: aos portugueses, para que fiquem em casa, e à solidariedade da União Europeia, na resposta à crise.

O Governo aprovou a renovação do estado de emergência, na quarta-feira, por mais 15 dias, para controlar a propagação do novo coronavírus. Decreto que tem de ser apreciado e votado pelo Parlamento, para depois seguir para a Presidência da República, que dará a luz verde final.