TAP convicta de que "vai estar pronta" para aproveitar as oportunidades após crise

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, manifestou-se esta quarta-feira convicto de que a companhia vai sair da crise que a covid-19 provocou e que a transportadora "vai estar pronta" para aproveitar as oportunidades que o mercado apresentar. Numa mensagem vídeo enviada aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso, o CEO começa por lembrar que o mundo vive hoje "um momento de crise económica", situação que levará a TAP a viver em abril "um momento totalmente diferente na história inteira da vida" da companhia. "A TAP vai parar", afirma Antonoaldo Neves, referindo que a companhia vai agora apenas "dedicar todos os esforços" a "assegurar a continuidade territorial de Portugal", oferendo voos para as ilhas, e a fazer voos pontuais para ir buscar portugueses e de carga humanitária. "Hoje a TAP tem condições e força para enfrentar esta situação desafiante que temos vivido. Tanto do lado dos acionistas, como dos fornecedores, dos colaboradores, dos clientes, temos recebido de todos o apoio, a confiança e a confirmação de que estão todos aqui prontos para poder apoiar a TAP no que for preciso para que a TAP continue viva e sustentável, protegendo o emprego de todos os trabalhadores", acrescenta.

Agradecendo aos trabalhadores o espírito de missão que demonstram num tempo de incerteza como o que se vive, Antonoaldo Neves considera que importante é, também, "manter a crença", que diz que a gestão e acionistas têm, bem como "a confiança de que a TAP vai voltar a voar". "Nós temos convicção de que vamos sair desta crise e que vai haver uma retoma e que a TAP vai estar pronta para aproveitar toda a oportunidade que o mercado colocar para nós", adianta na mensagem de vídeo. Já a Comissão de Trabalhadores (CT) da TAP reforçou hoje o apelo para que a transportadora “se torne 100% pública”, depois de a empresa ter anunciado o ‘lay-off’ (que permite a redução temporária do período normal de trabalho ou a suspensão de contrato de trabalho) da maioria dos trabalhadores. Num documento, a que a Lusa teve acesso, a CT entende que “estas medidas são gravosas para os trabalhadores sob vários aspetos” e, por isso, não pode “concordar com as mesmas”, questionando se “são necessárias”, uma vez que “o caminho pode ser outro assim haja vontade”. A TAP vai avançar com um processo de 'lay-off' para 90% dos trabalhadores e com a redução do período normal de trabalho em 20% para os restantes colaboradores, para fazer face aos efeitos da pandemia de covid-19.