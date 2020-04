Covid-19. Governo propõe indultos e outras medidas para retirar presos das cadeias

O Governo vai propor indultos e alguns perdões de penas, anunciou António Costa, esta quarta-feira, em declarações aos jornalistas no final de um Conselho de Ministros extraordinário, que deu luz verde à proposta de prolongamento do estado de emergência por mais duas semanas .

Em segundo lugar, o executivo vai avançar com uma "alteração legislativa para o regime de execução de penas que apresentaremos à Assembleia da República".

A terceira dimensão deste conjunto de medidas para as prisões passa pela "avaliação de cada caso concreto pelos juízes de execução de pena”, disse o primeiro-ministro aos jornalistas. "São situações em que, mais fácil do que fazer uma normal geral, é em função do caso concreto que os juízes poderão tomar as decisões adequadas", frisou.

O objetivo da medida é diminuir o número de reclusos para impedir a propagação da Covid-19 em meio prisional.

Noutra medida na área da justiça, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP ) disse esta quarta-feira à Renascença que “foram antecipadas, por decisão judicial, as medidas de internamento que iriam cessar nos próximos meses, tendo em consideração o período previsto atualmente de pandemia”.



A medida, que tinha sido proposta da DGRSP, abrange os jovens que deveriam sair num espaço de três meses.