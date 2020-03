Há dor e silêncio em Ovar. ​“A minha avó morreu e só queremos que nos digam de quê”

Veja também:

Alexandre Sousa mora em Ovar. O concelho está cercado desde o dia 17 de março. Ninguém entra nem sai e as forças de segurança não arredam pé. “Estamos todos aqui entregues à nossa sorte”, lamenta o empresário que acaba de perder a avó.



Nesta hora de dor e luto para toda a família, Alexandre fala do “aumento visível do número de mortes de idosos no concelho sem diagnóstico da Covid-19”.

“Tenho amigos e conhecidos a passar pelo mesmo. Os nossos familiares mais velhos estão a morrer. As agências funerárias confirmam isso mesmo. Morrem o dobro e não lhes fazem testes de diagnóstico da Covid-19”, acrescenta este habitante de Ovar.

Alexandre Sousa garante que a “população está a cumprir as medidas de confinamento. As ruas estão desertas. As lojas estão fechadas. Há um silêncio. Uma dor.”