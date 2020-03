Ministro holandês das Finanças pede desculpa após "puxão de orelhas" de António Costa

Depois de ter proposto uma investigação às contas de Espanha, o ministro holandês das Finanças veio a público fazer “mea culpa”. "Eu demonstrei pouca empatia na minha mensagem", reconheceu Wopke Hoekstra numa entrevista à cadeia de televisão RTL Z, no qual comentava as críticas que fez aos pedidos de ajuda dos países do sul da Europa à União Europeia, no seguimento da crise da pandemia do novo coronavírus.

O homólogo de Mário Centeno disse ainda que todos deviam ter reagido melhor “incluindo eu próprio”.

“Quando causas tanta tempestade como agora, aparentemente é porque não te saíste bem”, confessou Hoekstra . “O que nós queríamos transmitir não passou. Eu deveria ter feito melhor”, acrescentou.

A Holanda e outros países do Norte estão a ser neste momento forças de bloqueio para um pacote de ajuda europeu, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, e a criação de “eurobonds” ou “coronabonds” como instrumentos para responder a esta pandemia e aos efeitos económicos que estão e irão fazer-se sentir.