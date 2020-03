Covid-19. ​Guterres defende estratégia mundial de combate para "uma crise humana"

Veja também:

O secretário-geral da ONU, António Guterres, defende uma estratégia mundial concertada e coordenada para combater a propagação do novo coronavírus, alertando para as potenciais consequências trágicas desta pandemia que é, essencialmente, "uma crise humana".



Os apelos e os alertas do secretário-geral da ONU sobre a pandemia da covid-19 foram feitos numa entrevista ao jornal digital português 7Margens, uma publicação dedicada a temas da religião e espiritualidade.

Questionado sobre os esforços desenvolvidos pelos grandes atores internacionais no combate à pandemia, em especial na mais recente cimeira dos líderes do G20 (as 20 maiores economias do mundo), Guterres reconhece que foi dado um passo positivo, mas admite que a comunidade internacional ainda está muito longe de ter aquilo que é preciso.

Defende que o necessário é "em primeiro lugar, uma estratégia concertada e coordenada de supressão da transmissão do vírus" a nível mundial "sob a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS)".

"Continuamos a assistir a estratégias diversas em diferentes países e, por vezes, dentro de um país estratégias completamente diferentes nas suas diversas regiões ou cidades, como no caso dos Estados Unidos", refere.

E aponta também: "Não há suficiente volume de recursos postos à disposição do Sul global, dos países em desenvolvimento, que têm sistemas de saúde extremamente frágeis. Isso continua a faltar-nos. Enfim, há alguns apoios, mas nada à escala do que é necessário".

O Norte tem que ajudar o Sul ou pode pagar o preço

É neste sentido que Guterres alerta para as potenciais "consequências trágicas" e dos eventuais "milhões de mortos", nomeadamente no continente africano, perante uma explosão da doença.

O secretário-geral das Nações Unidas menciona outro risco adicional. "Quanto mais transmissões se verificam, maior a possibilidade de o vírus vir a ter mutações. No dia em que houver mutações significativas no vírus, as vacinas que, entretanto, se venham a desenvolver podem deixar de ser eficazes. O que quer dizer que, se o Norte não tomar conta do Sul, pode acontecer que o Norte venha a sofrer depois um efeito de retorno que pode comprometer muitos dos esforços que neste momento são feitos para vir, esperemos que em futuro breve, a desenvolver vacinas e tratamentos eficazes", afirma.