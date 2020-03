Comerciantes obrigados a aceitar pagamentos automático de todo e qualquer valor

Os comerciantes que disponibilizem terminais de pagamento automáticos não poderão recusar ou limitar a aceitação de cartões para pagamento de quaisquer bens ou serviços, independentemente do valor da operação. A medica aplica-se até 30 de junho de 2020, refere o Banco de Portugal, num comunicado no qual faz notar que desde o dia 27 de março vigora o Decreto-Lei n.º 10-H/2020, que estabelece medidas excecionais e temporárias destinadas a promover a aceitação de pagamentos baseados em cartões no contexto da atual pandemia da doença Covid-19.



Segundo o Banco de Portugal, as "medidas anunciadas visam facilitar e fomentar os pagamentos baseados em cartão, em detrimento de meios de pagamento tradicionais, como as moedas e as notas".