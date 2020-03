Venezuela. Sequestrados dois membros da equipa de Gauidó

A oposição venezuelana denuncia que alegados funcionários das forças de segurança sequestraram dois membros da equipa do líder da oposição, Juan Guaidó.

Segundo Rafael Rico, do partido Vontade Popular, o mesmo de Juan Guaidó, o sequestro teve lugar junto do edifício onde reside, em La Tahona, no sul de Caracas, e que os alvos foram Rómulo Garcia e Víctor Sílio.

Entretanto foi divulgado um vídeo do momento em que motociclistas fecham, à força, as portas da viatura que teria dentro os dois políticos, partindo todos para um local desconhecido.

Não há, para já, mais desenvolvimentos, nem comentários por parte do Governo de Maduro.