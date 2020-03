Jogos Olímpicos vão ser disputados de 23 de julho a 8 de agosto de 2021

Os Jogos Olímpicos de Tóquio vão ser disputados de 23 de julho a 8 de agosto de 2021, segundo anunciou o presidente da comissão organizadora, Yoshiro Mori.

"O primeiro adiamento da prova trouxe muitos problemas e desafios, mas acreditamos que ter definido uma nova data cedo vai permitir acelerar as preparações. Também sabemos que vai durar algum tempo as qualificações para as provas e para os atletas se prepararem", disse, em conferência de imprensa, depois de terem chegado a acordo com o Comité Olímpico Internacional.

A prova inicialmente marcada entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020, mas teve de ser adiada devido à pandemia de Covid-19 que se tem espalhado pelo mundo inteiro.

Há também já uma nova data definida para os Jogos Paralímpicos, que se disputarão entre 24 de agosto e 5 de setembro de 2021.

Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional agradeceu o apoio das federações internacionais e espera que os Jogos Olímpicos possam ser "uma luz ao fundo do túnel" para a pandemia de Covid-19.

"Quero agradecer a todas as federações pelo apoio unânime. Com este anúncio, estou confiante que se trabalharmos todos juntos - o comité de organização, o governo de Tóquio, governo japonês e todos os nossos acionistas -, poderemos superar este desafio sem precedentes. A humanidade está atualmente num túnel escuro. Os Jogos Olímpicos podem ser uma luz no fundo deste túnel", disse.

No comunicado fica ainda reforçada a decisão que os atletas que já tinha assegurado presença para a prova vão manter a vaga em 2021.

O coronavírus já infetou mais de 700 mil pessoas em todo o mundo, com o número de mortes a superar as 35 mil.

Em Portugal, há 6408 casos confirmados, 140 mortes e 43 casos recuperados.