Rui Pedro Soares: “É impensável não se jogarem as jornadas que faltam”

É impensável que a atual temporada de futebol profissional não se realize até ao fim, defende o presidente da Belenenses SAD, Rui Pedro Soares.



Na primeira tomada de posição de um líder máximo de um clube da I Liga, Rui Pedro Soares defende que o campeonato não pode ser dado com terminado com dez jornadas por disputar.

“Os campeonatos profissionais vão acabar. Isso nem está sequer em causa, é impensável que assim fosse. Não está sequer em cima da mesa”, disse aos jornalistas em videoconferência.

“Quando recomeçarmos a jogar, que será depois de termos autorização para isso e cumprindo todas as autorizações da Direção-Geral da Saúde, vamos cumprir as dez jornadas que faltam deste campeonato. Quando acabarmos este campeonato, começaremos o seguinte. É impensável não se jogarem estas dez jornadas e os campeonatos profissionais não acabarem”, sublinhou Rui Pedro Soares.

Nestas declarações aos jornalistas, o presidente da Belenenses SAD falou também da possibilidade de cortes salariais aos jogadores devido à pausa forçada pela pandemia de coronavírus.

Mesmo sendo prematuro dizer hoje se os clubes vão avançar para essa solução, Rui Pedro Soares faz as contas e diz que o peso maioritário dos custos fixos reside em salários.

“A Belenenses SAD tem 72% de custos que decorrem diretamente de salários, é preciso perceber que se as receitas decrescerem de forma significativa, de facto, 72% são representados por salários. Neste momento, estamos a analisar todas as situações possíveis, é prematuro dizermos já o que vamos fazer, mas esta é uma indústria diferente das outras porque o peso do salário anda entre os 65% e os 70%”, conclui o presidente do clube “azul”.