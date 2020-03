Papa concede indulgência plenária esta sexta-feira à tarde

Veja também:



O Papa Francisco convoca esta sexta-feira os fiéis do mundo inteiro para um momento especial de oração e benção, com início às 17h00. A celebração realiza-se no adro da Basílica de São Pedro, com a Praça de São Pedro vazia de fiéis, mas todos convocados para se unirem ao Papa.

Pensada para estes tempos de pandemia de Covid-19, foi o próprio Francisco que lançou a iniciativa, há dois dias, no final da audiência de quarta-feira.

“Renovo o meu convite para participar espiritualmente, através dos meios de comunicação, na oração que vou presidir nesta sexta-feira, às 18 horas [hora em Roma], junto à Basílica de São Pedro. Após escutar a Palavra de Deus e a adoração do Santíssimo Sacramento, seguir-se-á a bênção Urbi et Orbi, com a respetiva indulgência plenária.”