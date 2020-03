Padre português em Roma. Covid-19 “é um inimigo invisível que nos obriga a ser altruístas”

Neste momento, não temos nenhum caso detetado de coronavírus entre os nossos 3000 confrades. Alguns, eventualmente, até já estão contaminados, mas não fizeram qualquer exame para o descobrir. De qualquer maneira, nós estamos, a partir aqui de Roma, a dar muitas orientações a quem está no terreno, sobretudo nesta perspetiva: muito cuidado, muito comprimento de orientações, e que se acautelem, por antecipação, que vejam as pessoas com quem lidam, para que aquilo que está acontecer aqui na Europa não aconteça na África, na Ásia e na América Latina, onde as consequências serão muito mais desastrosas. Se o vírus entra numa favela do Rio de São Paulo, ou em bairros de Luanda ou de Maputo, será muito mais complicado o combate.

A este nível, o mundo está todo aqui, todos os dias, a todas as horas. Vamos conversando e trocando mensagens uns com os outros, e mesmo presencialmente vamos contando aquilo que se passa por todo lado. Se, por um lado, isso nos ocupa o tempo, também nos preocupa. Aqui temos uma noção mais global do que este coronavírus está a fazer por esse mundo fora.

O meu isolamento social é diferente de muitos isolamentos, porque estou numa comunidade de 20 pessoas de quase outros tantos países, tenho o mundo todo cá em casa, portanto, por mais que tente estar isolado, não estou. Tentamos manter as distâncias entre nós, temos os cuidados necessários, estamos em casa, mas o mundo entra-nos todo pela casa dentro, porque nas nossas conversas vamos falando do que se passa por esse mundo fora.

Diz que há lições sérias a tirar da pandemia que infeta o mundo, e que querer voltar ao “normal” do que existia antes, “será um erro histórico grave”. O maior desafio será construir “um futuro mais ecológico, mais solidário e mais fraterno, onde as pessoas tenham mais lugar”.

Sacerdote e jornalista, Tony Neves vive em Roma desde finais de 2018, quando foi chamado para liderar o departamento Justiça e Paz da Congregação do Espírito Santo, a nível mundial. Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, pede aos cristãos que confiem nas decisões da Igreja, que tem agido com “sentido de responsabilidade social”.

A partir do momento em que é claro que o melhor que podemos fazer é mesmo este distanciamento social, que não permite ao vírus saltar de pessoa para pessoa, acho que a Igreja Católica, como todas as outras igrejas e religiões, não tinham alternativa senão colaborar e entrar neste processo e neste combate. No fundo a Igreja, ao tomar as decisões que tomou, aceitou estar neste combate, que é um difícil, mas que vamos ganhar.

Foi, sobre isso não tenho dúvidas. Se há coisa que Deus nos dá é inteligência, e essa inteligência ao longo dos séculos foi ganhando expressões, também no plano da investigação e da tecnologia. Hoje em dia a ciência diz-nos que um vírus como este é altamente transmissível por contágio, portanto, a partir do momento em que Deus nos diz, através dos cientistas, que este vírus tem estas características e pode fazer estas maldades, então a Igreja tem de dar ouvidos a essas pessoas e tomar medidas de acordo com a situação.

A Igreja Católica, no seu todo, soube reagir a esta pandemia? Suspender as eucaristias e fechar igrejas foi a decisão mais responsável?

E de alto contágio! Mas, se este fosse um inimigo invisível, mas soubéssemos, à partida, que não traria grandes problemas ao nível do contágio, cada pessoa podia tomar as suas decisões independentemente dos outros, poderia eventualmente pôr em risco a sua vida, mas não a dos outros. Com as características que a ciência nos diz que a covid-19 tem, temos de ter um sentido muito altruísta e pensar muito também nos outros.

Tenho refletido muito sobre isto. Eu durante a guerra civil do Huambo saí diversas vezes debaixo das balas para ir para os fundos de uns prédios celebrar a missa com o povo, mas isso era um risco para mim. Desde que conseguisse passar a rua e chegar ao fundo do prédio, não ia contaminar ninguém, pelo contrário, ia dar alegria, dar esperança, íamos celebrar a nossa fé, juntos, naquele contexto.

Porque há diferenças enormes! Uma delas tem a ver com a contaminação: uma guerra é uma situação terrível, em que temos a cabeça a prémio em cada segundo, porque pode vir uma bomba ou uma bala perdida, podem entrar os militares com metralhadoras a dar rajada, e podemos morrer, muita gente morre. Mas, o perigo de contaminação do jeito que o coronavírus provoca, esse perigo numa guerra não existe.

Refletiu sobre isso na sua mais recente de crónica, publicada esta quinta-feira, com o título “Padres anti-vírus”, onde afirma: “não peçam aos padres que violem as orientações das autoridades civis e do Papa”. Tem havido muita contestação e falta de compreensão por parte de alguns cristãos a estas medidas?

Tem. Não estou obviamente a condenar ninguém, estou a dar a minha colaboração para uma reflexão séria, que seja também uma reflexão de fé sobre este tipo de situações.

Algumas pessoas têm a tentação de olhar para tudo o que acontece de desgraça como um castigo de Deus. Na minha perspetiva esta é uma maneira muito errada de ver Deus, como castigador e vingativo, e é também uma maneira muito errada de olhar para a ciência. Deus é bom, e a ciência também é fruto da sabedoria que Deus dá, portanto, temos é de olhar para a ciência que nos diz 'as características deste vírus são estas e estas, vamos fazer distanciamento social’. É isso que temos de fazer.

Há quem ache que a única forma de combater este vírus é rezar mais e ter manifestações públicas de fé juntando muita gente, e que foi um erro fechar as igrejas e acabar com as missas. Não foi! Nós podemos rezar, podemos descobrir uma nova forma de relação com Deus, e até de uns com os outros enquanto comunidades, respondendo com inteligência, mas também com sentido de responsabilidade social a este tipo de pandemias.

Estou completamente de acordo com as decisões que o Papa e a Igreja têm proposto, e peço a estas pessoas que não compreendem essas decisões que reflitam e se deixem orientar pelas nossas hierarquias, que tomaram decisões que são muito acertadas.

Esta crónica, a que fizemos referência, surge no âmbito de um projeto que, entretanto, lançou com outro padre português, aí em Roma. No que é que consiste?

O padre Artur Teixeira, que já foi presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, e é Conselheiro Geral dos missionários claretianos, está também aqui em Roma e conversamos muito sobre muitos temas há vários anos. E ele lançou-me o desafio para, dia sim dia não, publicarmos no Facebook – e depois divulgar através de outros meios – reflexões que possam ajudar as pessoas a perceber este momento que estamos a viver, a partir da nossa maneira própria de estar na vida. Começámos na passada sexta-feira. Esta última crónica, a dos “Padres anti-vírus”, surgiu desta necessidade que sentimos de explicar qual é a nossa missão enquanto padres, como é que os cristãos em geral, e o mundo todo que queira, podem olhar para a nossa missão, e qual é a colaboração que todos temos de dar para combater esta pandemia.

No seu caso, que também é jornalista, sente o desafio de estar sempre atento e ir refletindo sobre as coisas?

Sim. Continuo a fazê-lo todas as semanas no projeto “Lusofonias”, através do site da agência Ecclesia e de diversas rádios lusófonas. Escrevo e gravo um comentário sobre um tema da atualidade. Claro que nos últimos tempos esta temática do covid-19 impõe-se.

No último comentário que publiquei digo de uma forma muito clara que este vírus não pode esconder outros problemas. Quer dizer, o mundo não se pode reduzir a este vírus, porque continuamos a ter o problema das guerras, da fome, das pragas de gafanhotos que continuam a dizimar uma parte da África e da Ásia. Continua a haver instabilidade e insegurança em muitos sítios do mundo, e a covid-19 já está a gerar problemas de desemprego, muita gente que vivia do seu trabalho diário não está a conseguir sobreviver. Depois há idosos que estão em casa mais ou menos abandonados, pessoas que estão doentes com outras doenças, que se calhar agora não se olha tanto para elas, mas temos de ter esta preocupação de não deixar afunilar de tal maneira a nossa reflexão e a nossa prática, que tudo aquilo que não cheire a covid a gente não ligue. Não. O mundo continua a andar...