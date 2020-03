​Coronavírus. 853 pessoas impedidas de entrar em Portugal nas fronteiras com Espanha

Veja também:

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) fiscalizou a entrada em Portugal de 87.823 cidadãos, em 10 dias, desde que foi reposto temporariamente o controlo de fronteiras internas com Espanha.



De acordo com um comunicado do Ministério da Administração Interna, no controlo feito, 853 pessoas foram impedidas de entrar em Portugal. Foi também detida uma pessoa por uso de autorização de residência falsa.

As fronteiras terrestres com Espanha estão fechadas desde 16 de março, existindo apenas nove pontos de passagem autorizados de forma a garantir a circulação de mercadorias e os direitos dos trabalhadores transfronteiriços.

Nos pontos de passagem não autorizados, a GNR reencaminhou 207 viaturas e 531 cidadãos para os pontos de passagem autorizados.

Valença, em Viana do Castelo, é o ponto de passagem autorizado que regista maior afluência (40.004), seguido de Vila Verde da Raia, em Chaves (12.534) e Vilar Formoso, na Guarda (11.417).

A que menos movimento regista é a de Marvão, Portalegre, com apenas 800 passagens em 10 dias.