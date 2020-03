Máscaras portuguesas contra o coronavírus. Governo aposta na produção nacional

O Governo vai dar prioridade à produção nacional de máscaras e outro material médico necessário no combate à pandemia de Covid-19.

“O próximo passo é trabalharmos com uma produção nacional, uma identificação mais clara das nossas necessidades para colocarmos encomendas a que as nossas empresas possam responder”, afirmou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, nesta sexta-feira.

À margem da visita que efetuou com o primeiro-ministro ao centro tecnológico das indústrias têxteis, em Vila Nova de Gaia, Siza Vieira deu conta também da agilização do processo de aquisição daquele tipo de equipamento.

“O Governo já alterou o modo como as instituições públicas no setor da saúde procedem à aquisição destes equipamentos. Criámos, no SNS [Serviço Nacional de Saúde] uma estrutura própria dedicada a estas matérias e retirámos um conjunto de formalidades que normalmente estão associadas às instituições públicas, para ser mais célere o processo”, anunciou.

Os procedimentos foram simplificados e agilizados tanto para o setor público como para o privado e mesmo “noutros setores, para podermos centralizar as compras”.

“Agora, estamos a ter um melhor conhecimento das necessidades concretas”, adiantou o ministro, justificando a visita ao polo tecnológico com o primeiro-ministro, António Costa.





[Em atualização]