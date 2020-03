Coronavírus. Senado dos EUA aprovou o maior pacote de estímulos económicos de sempre

Após seis dias de negociações duras, após muitos avanços e recuos, após muitas recriminações mútuas, os senadores chegaram a um consenso arrancado a ferros que permite lançar na economia 2,2 biliões (trillion) de dólares, a maior injeção de sempre de dinheiro público na dinâmica economia privada americana. Num orçamento anual que ultrapassa pouco os 4 biliões de dólares, o pacote representa cerca de 10% do PIB. Um “milagre” político só possível devido à crise provocada pelo coronavírus e ao seu impacto na economia do país.

O que aconteceu na madrugada desta quinta-feira no Senado dos Estados Unidos é inédito. Numa época em que as divisões políticas na América atingiram um ponto nunca antes visto, em que a animosidade e até o ódio entre adversários políticos se tem feito sentir com nunca, o Senado votou por unanimidade um pacote de estímulos à economia americana que representa cerca de metade do orçamento federal anual do país.

Uma das tranches mais controversas atinge os 500 mil milhões e destina-se a apoiar as grandes empresas afetadas pela crise, incluindo as companhias aéreas. Um pacote que refletia mais as preocupações dos republicanos, mas ao qual os democratas deram o aval quando obtiveram contrapartidas para apoiar os trabalhadores por conta de outrem e os auto-empregados. As críticas principais a esta tranche apontam para que ela não acautela a preservação dos postos de trabalho e pode acabar por beneficiar apenas os gestores e acionistas das grandes empresas, como sucedeu com muitos resgates durante a recessão de 2008, sobretudo no setor financeiro.

Uma outra tranche significativa atinge os 367 mil milhões e é dedicada a pequenas empresas para que mantenham o pagamento de salários aos seus funcionários durante o tempo em que não puderem trabalhar. São linhas de crédito, mas as pequenas empresas que não despedirem ficam dispensadas de devolver grande parte do empréstimo. Segundo os democratas, o pacote vai permitir pagar aos trabalhadores dispensados ou mandados de férias compulsivamente os salários durante quatro meses, mais um do que previsto inicialmente.

O subsídio de desemprego, que na América só dura seis meses e cujo montante difere de estado para estado, passa a ter um adicional de 600 dólares por semana, por trabalhador. Ou seja, cada desempregado receberá o subsídio de desemprego a que tem direito no estado onde reside e a esse montante acrescem 600 dólares semanais para fazer face à crise. Pela primeira vez, os auto-empregados e os precários (vulgo “recibos verdes” em Portugal) são abrangidos pela medida. Os motoristas da Uber ficam incluídos, por exemplo. Estas medidas vigorarão por quatro meses e custarão 250 mil milhões.

Cheques para casa

Mas aquilo em que o pacote é mais inovador e inesperado é no apoio financeiro direto aos que têm menores rendimentos. Todos os adultos que ganharem até 75 mil dólares por ano vão receber um cheque de 1200 dólares diretamente do Tesouro americano. Se for um casal a ganhar até 150 mil/ano receberá o dobro e ainda 500 dólares por cada filho. Será um pagamento único e excecional que visa estimular o consumo das famílias e ajudar a economia a flutuar na crise. Custará 300 mil milhões.

Mas mesmo sendo um pagamento único não deixa de ser surpreendente que os legisladores americanos o tenham aprovado porque ele contraria as mais arreigadas convicções e doutrinas económicas prevalecentes nos EUA. A entrega direta de dinheiro aos cidadãos em idade ativa e a trabalhar — aquilo que tem sido chamado o rendimento básico incondicional — é uma medida inédita que começou a ser debatida nos últimos anos graças a alguma esquerda europeia.

Um dos candidatos às primárias democráticas, o milionário Andrew Yang, defendeu a consagração deste rendimento básico sistematicamente nos debates em que participou nos últimos meses. Segundo ele, a melhor forma de estimular a economia era dar mil dólares mensais diretamente a todos os cidadãos. Mas nenhum dos outros candidatos aderiu à sua tese e a ideia ficou a pairar como algo bizarra no contexto americano.

O facto de ela ser adoptada agora no âmbito deste pacote não pode, contudo, ser visto como a sua consagração já que se trata apenas de uma entrega única, que não terá continuidade mesmo que a crise dure vários meses.

Em qualquer caso, todo o pacote aprovado contraria a tradição americana do governo limitado e do livre funcionamento dos mercados, refletindo um keynesianismo de contornos bem mais europeus do que americanos.

O dobro de Obama

O único paralelo histórico com este pacote será provavelmente o New Deal do presidente Franklin Roosevelt posto em prática nos anos 1930 para combater Grande Depressão de 1929. Mesmo os resgates da indústria automóvel (e não só) que o presidente Obama promoveu em 2009 para fazer face à grande recessão não têm comparação com o presente em termos de volume financeiro e de alcance social. O pacote atual ascende a cerca do dobro daquele que Obama disponibilizou.

Naturalmente, o pacote inclui ainda apoio direto aos hospitais e à FEMA, a agência de proteção civil. Os hospitais vão receber 130 mil milhões e a agência terá um reforço orçamental de 45 mil milhões. Haverá ainda 150 mil milhões disponíveis para os estados apoiarem as respetivas populações e reforçar os serviços básicos.

Ficaram excluídos dos apoios todos os negócios detidos por membros do Congresso e pelos principais membros da administração, incluindo os negócios da família Trump.

A votação foi unânime — os 96 senadores presentes aprovaram o pacote. Que tem agora de ser submetido à Câmara de Representantes para aprovação final. Mas não se antecipa qualquer problema visto que o consenso partidário já foi conseguido na câmara alta do Congresso.