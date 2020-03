Nasceu mais um bebé de mãe infetada por coronavírus

Nasceu, na madrugada desta quinta-feira, o segundo bebé de uma mãe infetada com coronavírus, no Hospital de São João, na cidade do Porto, disse à Lusa fonte oficial daquela unidade hospitalar.

O parto foi feito por cesariana, mãe e bebé estão bem e aguardam-se os resultados do teste ao coronavírus no recém-nascido.

No dia 17 de março, nasceu o primeiro bebé de uma mãe com Covid-19, também no Hospital de São João. O filho não está infetado com coronavírus.

À data, Portugal conta com 2995 casos confirmados, mais de 21 mil casos suspeitos, 276 doentes internados, 22 recuperados e 43 mortes.

Na sexta-feira, Henrique Soares, neonatologista do CHUSJ, assegurou que a unidade hospitalar está “preparada” para casos de grávidas infetadas pelo novo coronavírus que causa a doença Covid-19, a qual não coloca as gestantes em grupo de risco.