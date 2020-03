Brasil autoriza uso de cloroquina em casos graves de coronavírus

Veja também:

O Brasil registava esta quarta-feira 57 mortos e 2.433 infetados pelo novo coronavírus, no dia em que o Ministério da Saúde anunciou que irá autorizar o uso de cloroquina, um medicamento usado no tratamento e profilaxia da malária, em casos graves de Covid-19.

Pela primeira vez desde a chegada da pandemia ao Brasil, foram registadas mortes fora dos epicentros do surto no país - São Paulo e Rio de Janeiro. Os estados de Amazonas, (norte), Pernambuco (nordeste) e Rio Grande do Sul (sul) contabilizaram um óbito, cada um.

São Paulo continua a ser o estado brasileiro mais afetado pelo novo coronavírus, contabilizando 48 mortos e 862 infetados. Segue-se o Rio de Janeiro com seis óbitos e 370 casos confirmados de infeção.

Assim, o sudeste brasileiro, que engloba São Paulo e Rio de Janeiro, é a região com o maior número de infetados, totalizando 1.404 casos confirmados da covid-19.