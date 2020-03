Bispos de 24 países unidos em oração a partir de Fátima

Com os dois países em estado de emergência, devido à pandemia do novo coronavírus, os bispos de Portugal e Espanha uniram-se para uma cerimónia conduzida em Fátima pelo cardeal D. António Marto. A recitação do terço foi conduzida pelo padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário, na presença de D. António Marto. No início da oração o padre Cabecinhas invocou de forma especial a intercessão dos Pastorinhos, "sobretudo a Jacinta" que morreu sozinha, pedindo que ela “console tantos doentes que sofrem a solidão e o isolamento a que estão sujeitos”.

A seguir à oração, o cardeal fez a renovação da consagração de Portugal e de Espanha ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria.

“Ao consagrar-se ao teu Sagrado Coração, entrega-se a Igreja à guarda do Coração Imaculado de Maria, configurado pela luz da tua Páscoa e aqui revelado a três crianças como refúgio e caminho que ao teu coração conduz. Seja a Virgem Santa Maria, a Senhora do Rosário de Fátima, a Saúde dos Enfermos e o Refúgio dos Teus discípulos gerados junto à Cruz do teu amor”, rezou D. António Marto.

Pedindo ainda que: “nesta singular hora de sofrimento, ampara as crianças, os anciãos e os mais vulneráveis, conforta os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde e os voluntários cuidadores, fortalece as famílias e reforça-nos na cidadania e na solidariedade, sê a luz dos moribundos, acolhe no teu reino os defuntos, afasta de nós todo o mal e livra-nos da pandemia que nos atinge”.



O texto completo da consagração pode ser lido aqui.

A esta cerimónia associaram-se 22 Conferências Episcopais de todo o mundo, nomeadamente: Albânia, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Eslováquia, Guatemala, Hungria, Índia, México, Moldávia, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Polónia, Quénia, República Dominicana, Roménia, Tanzânia, Timor Leste e Zimbábue

A iniciativa da consagração partiu da Conferência Episcopal Portuguesa, mas o episcopado espanhol decidiu unir-se à iniciativa dos portugueses e pela primeira vez os dois países foram consagrados em simultâneo, e em conjunto.



