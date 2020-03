​Três distritos em alerta laranja devido ao coronavírus

A decisão coincide com a entrada do sistema de saúde na fase de mitigação, o que poderá levar à entrada em ação de outros protagonistas, como por exemplo os bombeiros.

Duarte Costa dá como exemplo a hipótese de poderem “a qualquer momento constituir ‘pools’ de reserva que possam ser remetidas para diversas regiões do país conforme o estado especial de alerta e as tabelas de risco”.

Em conferência de Imprensa, o Comandante Nacional de Operações, Duarte da Costa, explicou que a ativação do Plano Nacional de Emergência permite “maior liberdade em termos de alocação quer de recursos financeiros, quer de recursos logísticos e sobretudo recursos humanos”.

A medida resulta da ativação do Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil e pretende intensificar a colaboração entre o sistema de socorro e todas as outras entidades que podem ser envolvidas no combate à Covid-19.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil colocou três distritos do país em alerta laranja: Porto, Lisboa e Aveiro, os três distritos que, neste momento, têm maior incidência de casos do novo coronavírus. Os restantes 15 distritos permanecem em alerta amarelo.

A nível nacional confirmam-se, esta quarta-feira, 2.995 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, mais 633 do que na terça-feira. Este número indica que há um aumento de 27% de casos confirmados no país, nas últimas 24 horas.

Foram registadas 43 vítimas mortais, mais do 10 do que no dia anterior. Há ainda registo de 22 pessoas recuperadas.

Evolução do coronavírus em Portugal