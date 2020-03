Do ensino à energia. A generosidade dos portugueses em tempo de coronavírus

Veja também:

Quando o país precisa, a sociedade mobiliza-se. Têm sido notícia os sucessivos apelos de associações e confederações para travar encerramentos, despedimentos e a paragem da economia. Mas, enquanto jornalistas, todos os dias nos chegam também notícias de dádivas e da disponibilidade de empresários e sociedade civil, uns mais anónimos do que outros, mas todos com o mesmo objetivo – ajudar a combater esta pandemia e tornar a luta mais humana, mais confortável.



Estes são apenas alguns exemplos, do ensino à energia, da banca à construção, dos produtos de consumo aos serviços:

Na banca, o espanhol Santander juntou-se ao movimento tech4COVID19, para apoiar o Projeto Material Hospitalar. O objetivo é responder rapidamente às necessidades de material, com a angariação de equipamentos de proteção individual, ventiladores e testes de despiste ao Covid-19 para os profissionais de saúde. Nesta fase, “o Santander vai contribuir com um apoio de €50.000 para adquirir 50.000 máscaras P2”. O material será entregue às Administrações Regionais de Saúde. Este projecto é formado por um grupo de startups tecnológicas portuguesas, que inclui mais de 250 empresas de áreas diferentes e mais de 3700 pessoas.

Para evitar a deslocação de doentes infetados com coronavírus, a Altri e a Navigator ofereceram um aparelho de raio-x ao Hospital Distrital da Figueira da Foz, “reduzindo-se assim o tempo de diagnóstico e o risco de infeção, que é muito elevado em doentes com coronavírus”.

A Galp ofereceu 29 ventiladores ao SNS, disponibilizou apoio ao INEM para as ambulâncias e viaturas de recolha de amostras, entregou um pacote energético a mais de 500 IPSS e cedeu meios à Direção-Geral da Saúde (DGS) para uma campanha de sensibilização à escala nacional.

A EDP, juntamente com o acionista chinês China Three Gorges, ofereceu 50 ventiladores ao Estado, 200 monitores médicos e respetivos equipamentos de suporte, num total de quatro milhões de euros.

O Colégio Luso Internacional do Porto (CLIP) anuncia que “doou o único ventilador disponível no país ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, depois de uma recolha de fundos relâmpago no valor de 20 mil euros, tendo o colégio contribuído com oito mil do total.” A operação decorreu durante seis dias, segundo Francisco Marques, director do CLIP, o que prova “a força da solidariedade da nossa comunidade, a vontade de ajudar”.

Na construção, a Mota-Engil também está a ajudar no esforço de combate ao coronavírus e doou 17.000 batas/fardas protetoras, como equipamento de proteção individual, para os profissionais de saúde do Hospital de São João no Porto e Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHULN).

A Super Bock Group e a Destilaria Levira estão a trabalhar juntas, na produção de gel desinfetante para as mãos. O objectivo é converter 56 mil litros de cerveja em 14 mil litros de álcool gel, isto para começar. O produto final vai ser oferecido a três unidades hospitalares da região do Porto.

A L'Oréal lançou um Plano Europeu de Solidariedade para o Coronavírus, que em Portugal passa por doações de produtos a hospitais e centros de saúde.

La Roche-Posay e a CeraVe, do mesmo grupo, já ofereceram 900 máscaras, juntamente com um kit de cuidado de higiene e hidratação das mãos. A L’Oréal Portugal também já doou cerca de 1.500 produtos de higiene para profissionais de saúde. Estas doações serão reforçadas “através da ENTRAJUDA ou através da rede de emergência alimentar”. A marca Garnier vai oferecer e distribuir gratuitamente 50 mil unidades de gel hidroalcoólico a todos os clientes europeus na distribuição alimentar, a partir do final de abril.

Por fim, a Fundação L'Oréal decidiu doar “um milhão de euros às associações parceiras envolvidas na luta contra a precariedade. As associações apoiadas ao longo do ano pela Fundação L'Oréal também receberão kits de higiene (gel de banho e champô) e gel hidroalcoólico para assistentes sociais, voluntários e beneficiários”.

A marca italiana Chicco está a doar mais de 750 intercomunicadores com câmara, “todo o stock que a marca tem disponível em Portugal, com o objetivo de ajudar a minimizar os impactos que a pandemia causada pela Covid-19 está a causar nos hospitais e unidades de saúde do nosso país". Os pedidos devem ser enviados para este email.