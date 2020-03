Boko Haram faz ataque devastador no Chade

92 soldados chadianos morreram e 47 ficaram feridos, no ataque mais mortífero de sempre, levado a cabo no Chade pelo grupo Boko Haram, contra militares.



Segundo anunciou o presidente Idriss Deby, o ataque teve lugar na segunda-feira, na zona oeste do país, nos pântanos do Lago Chade. Trata-se de uma região onde forças do exército chadiano, da Nigéria e do Niger, combatem há vários anos contra os militantes islamistas.

Nos últimos meses, conta-se já em várias centenas o número de militares mortos em vários países africanos pelo grupo Boko Haram, que mantém fortes laços com al-Qaeda e o estado islâmico.

Desde que nasceu no nordeste da Nigéria, em 2009, o movimento insurgente já fez cerca de 30 mil vítimas mortais e obrigou a que mais de 2 milhões de pessoas tivessem de deixar as suas casas.