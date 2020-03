Coronavírus. MNE desmente agressões a professores portugueses em Timor

Veja também:

Não há quaisquer agressões a professores portugueses por parte de timorenses que os culpem por ter levado o novo coronavírus para Timor. A garantia foi dada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, no Parlamento, onde foi ouvido esta terça-feira.

O ministro foi bastante veemente na recusa dessa ideia lançada pelas queixas de uma professora que terá sido assaltada em Baucau muito antes de ter surgido o primeiro caso de Covid-19 em Timor.

“No dia 4 de março – hoje são 23 –uma professora portuguesa em Baucau teve uma tentativa de intrusão em sua casa, sofreu um assalto com uma pessoa que a ameaçou, incluindo fisicamente. Essa professora, não sei porquê, não apresentou queixa”, contou Santos Silva aos deputados.

“Agora, decorridos estes dias, não sei se procedeu a alguma reinterpretação retrospetiva do que lhe aconteceu, queixou-se. As autoridades policiais receberam a respetiva queixa ontem presentes a vários níveis, procurando dar todo o apoio, com a nossa colaboração não só consular, mas também policial”, continuou o ministro, garantido que o caso não tem nada a ver com o surgimento do primeiro caso de coronavírus naquele país.

“Esse caso não teve nada a ver com o facto de no sábado passado ter sido identificado o primeiro cidadão estrangeiro – um holandês que, aliás, recebeu proteção consular de Portugal porque Portugal assume a proteção consular em Dili de todos os países da União Europeia –que testou positivo”, afirmou Santos Silva, reforçando: “Não teve nada a ver com o assunto porque, se não me falham as contas, tinha ocorrido duas semanas antes.”