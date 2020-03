Vaticano adia viagem do Papa a Malta prevista para 31 de maio

O Vaticano decidiu adiar a viagem do Papa a Malta prevista para 31 de maio.

Num breve comunicado, o diretor da sala de imprensa do Vaticano anunciou, esta segunda-fiera, que “por causa da actual situação mundial e de acordo com as autoridades e a igreja local, a anunciada viagem apostólica a Malta foi adiada para uma data a definir”.

A visita papal de um só dia estava agendada para o próximo domingo, 31 de maio.

Esta decisão surge no contexto da pandemia causada pelo Covid-19 que, também já motivou o adiamento de outra visita a Timor leste e Indonésia, prevista para o próximo outono.