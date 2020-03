​Videochamadas são a solução. Coronavírus tornou virtuais as visitas aos lares

O período de ausência física dos familiares ainda não é longo, mas Paulo Fernandes teme que o tempo se torne pesado demais. "Não temos sentido períodos de ansiedade, mas alguns têm família ou conhecidos na área da saúde e ficam preocupados", revela, acrescentando, por outro lado, que "70% não têm perceção do problema". "Com os outros fazemos o exercício mental para pensarem que os filhos estão de férias. Estamos a agir de forma articulada com o apoio do médico e da enfermeira", conclui.

"Os que não têm demências acentuadas concordaram em não ter visitas. A nossa abordagem foi no sentido de evitar o contacto com o exterior. Aceitaram, mas claro que têm saudades dos filhos", reconhece.

Todos os dias os familiares contactam por telefone, as viedochamadas funcionam muito bem, mas "infelizmente alguns filhos não têm essa tecnologia e pedimos ao netos para ajudarem nessas videochamadas", conta-nos Paulo Fernandes.

A D. Joaquina, a caminho dos 88 anos, está há menos de um ano no lar e é outra das senhoras que iniciou esta nova aventura de comunicar por videochamada. Tem quatro filhos e durante a conversa com a família lá vai repetindo que "não vale a pena virem gastar dinheiro porque ninguém entra aqui, não podem vir! Vamos falando assim. Beijinhos", despede-se, recebendo mensagem de esperança do outro lado: "Quando aí formos vamos enchê-la de beijinhos!".

A "visita" de Marco Paulo

Maria Silva gere outro lar na Grande Lisboa e afirma que tem tentado não demonstrar a gravidade da situação aos utentes, embora tenha explicado que "não podia haver visitas por causa de um vírus grave". "Eles entenderam", explica. "Acho que não merecem saber que ir à rua pode-se tornar fatal e o contacto com os filhos pode ser mau para uns e para outros".

"Sabendo que os filhos estão bem, eles sentem-se também muito bem. A videochamada facilita imenso porque se vêem. Eles já passaram por muito na vida, uma ditadura e tanta fome. Isto é uma fase e vai passar", anseia.

Maria optou por ficar no lar com as funcionárias. Ninguém sai e o que entra é desinfetado, "as encomendas são feitas pelo telefone e são deixadas à porta". Entre higiene, refeições e atividades, a televisão vai sendo também uma grande ajuda para passar o tempo. "No outro dia viram o Marco Paulo na televisão e ficaram todas contentes", recorda.

"Temos de salvaguardar a saúde e o bem-estar deles para os poupar, não só a eles mas também aos hospitais para que dediquem [atenção] a quem mais precisa agora", afirma Maria Silva.

Ambos os responsáveis por este lar nos dizem que estão a fazer o melhor que sabem para proteger os idosos, mas lamentam não terem recebido qualquer contacto das autoridades a explicar como devem proceder durante a pandemia. "Sabem onde estamos quando é para fiscalizar, mas para ajudar e prestar informação, já não sabem", lamentam.