​Centeno garante que está “focado” e Marcelo agradece

“O Presidente da República recebeu o Ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, que ouviu sobre a situação económica e financeira internacional e nacional, na sequência da Pandemia Covid-19 e a quem agradeceu a sua manifestação de total enfoque no enfrentar dessa situação”, lê-se na nota em que o Presidente também dá conta de que promulgou o Orçamento do Estado para 2020, que entrará em vigor no dia 1 de abril.

Enquanto o ministro falava, era colocada no site da Presidência uma nota que dava conta do agradecimento de Marcelo.

“Estou totalmente focado nas exigências e nas necessidades que este quadro requerem do cargo que ocupo, quer como ministro da Finanças quer como presidente do Eurogrupo. É essa a minha tarefa e é essa a minha função”, garantiu Mário Centeno à saída do Palácio de Belém depois de cerca de uma hora de reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Centeno, que chegou a assumir a vontade de ir para o lugar de governador do Banco de Portugal no verão deste ano, esforçou-se por garantir que, neste momento, não está a pensar sair do Governo. “Eu acho que tudo o que tem sido dito sobre isso tem sido o desviar da nossa atenção daquilo que é essencial”, disse o ministro, que foi recebido na dupla condição de governante nacional e presidente do Eurogrupo.

“Tenho essas responsabilidades, nunca ninguém me ouviu enjeitar essas responsabilidades e esse é o foco da minha ação neste momento, e todos devemos focar as nossas energias nesta resposta à crise e não a alimentar folhetins que só interessam àqueles que os desenham”, afirmou Mário Centeno, que apelou aos portugueses que cumpram as instruções de distanciamento social.

“Do nosso comportamento esta semana vai depender se atingimos ou não o pico no momento que as autoridades preveem, que é de entre 9 e 14 de abril. Se a previsão tiver sucesso podemos a partir daí ver uma redução do número de casos e uma estabilização da situação sanitária que nos possibilite retomar a normalidade no próximo trimestre”, reforçou o ministro.

Gráfico com dados do coronavírus em Portugal